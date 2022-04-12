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تشاهدون الليلة في بانوراما..

أحداث الضفة واحتمالات تفجر الأوضاع في الأرض المحتلة..السدود التركية وأثرها على ظاهرة الجفاف في المنطقة

أحداث الضفة واحتمالات تفجر الأوضاع في الأرض المحتلة..السدود التركية وأثرها على ظاهرة الجفاف في المنطقة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال ساعات اكثر من20 فلسطينيا غالبيتهم من مدينتي جنين المحاصرة ونابلس.

العالم - بانوراما

واعلن وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس عن زيادة قواته في الضفة الغربية وبدء العمل لترميم جدار الفصل العنصري وزيادة مساحته.

هذا ويعتبر المراقبون هذه التصريحات بانها مجرد للاستهلاك المحلي لان جدار الفصل العنصري كامل و لم يمنع المقاومة من الوصول لقلب الكيان.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء تركيا والعراق مفاوضات الشهر المقبل لمعالجة أزمة المياه بحسب ما اعلنت بغداد.

وشيدت تركيا اثنين وعشرين سدا وتسع عشرة محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات ما ادى الى خفض تدفق المياه الى العراق وسوريا وتسبب بأزمات بيئية آخرها العواصف الترابية التي ضربت العراق والدول المجاورة خلال الايام الماضية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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