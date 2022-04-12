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المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: أبواب ممثليات ايران في افغانستان مفتوحة وهي تواصل اداء كافة مهامها

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

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