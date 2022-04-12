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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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فصائل المقاومة الفلسطينية: جرائم الإعدام بدم بارد التي يرتكبها جنود الاحتلال الاسرائيلي ستواجه بتصعيد المواجهة معهم في كل الميادين
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحذر الاحتلال والمغتصبين الصهاينة من الإقدام على اقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه والذبح فيه فيما يسمى عيد الفصح
وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي يطالب الشعبين الايراني والافغاني ان يكونا على حذر من مؤامرة إثارة الخلافات بينهما
وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي يؤكد ان اثارة خلافات غير واقعية بين إيران وأفغانستان هو من بين مخططات الأعداء
خطيب زاده: السلطة الحاكمة في افغانستان تتحمل مسؤولية توفير الامن الكامل للدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية الايرانية في افغانستان
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: أبواب ممثليات ايران في افغانستان مفتوحة وهي تواصل اداء كافة مهامها
مراسل العالم: أنباء عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مبنى المالية في مدينة قطنا بريف العاصمة السورية دمشق
مصادر فلسطينية:مقاومون يطلقون النار اتجاه قوات الاحتــلال خلال اقتحامها بلدة طمون جنوب طوباس في الضفة الغربية
الاحتلال يعلن إصابة شرطي إسرائيلي بجروح بعد تعرضه لطعن في عسقلان واستشهاد منفذ العملية اثر إطلاق النار عليه
مصادر فلسطينية:استشهاد منفذ عملية الطعن في مدينة عسقلان بالداخل المحتل
وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي يطالب الشعبين الايراني والافغاني ان يكونا على حذر من مؤامرة إثارة الخلافات بينهما
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش
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