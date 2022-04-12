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شاهد: أجواء شهر رمضان المبارك حول العالم

شاهد: أجواء شهر رمضان المبارك حول العالم
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

يحيي المسلمون حول العالم (أكثر من 1.8 مليار مسلم) الاسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، شهر الصوم والعبادات وقراءة القرآن.

العالم- منوعات

مدينة مشهد المقدسة (ايران)

تركيا

مكة المكرمة

باكستان

العراق

الهند

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