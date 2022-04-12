الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"ليس لدي مشروع سري"..

"مارين لوبان" تنوي تغيير قواعد الاتحاد الأوروبي في حال فوزها

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مرشحة اليمين للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أنه ليس لديها "مشروع خفي" لإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

العالم - اوروبا

أكدت مارين لوبان أنها لا تريد إبعاد فرنسا من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي، لكنها تصر على أن عملها الحالي «غير ديمقراطي» وإذا فازت في الانتخابات الرئاسية في الدولة الفرنسية ما تريده هو أن تكون كل دولة قادرة على تقرير قواعدها، دون أن تفرض عليهم من بروكسل.

في حديث مع قناة "France Inter"، قالت مارين لوبان: "غابرييل أتال يقول أي شيء.. ليس لدي مشروع سري"، في إشارة إلى تصريحات المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابريل أتال، حول نية لوبان الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت لوبان: "غابرييل أتال يقول أي شيء..بل عدوانية لا تزيد من الوتيرة..كل ما أفكر به أقوله، لقد شرحته لمدة ثمانية أشهر بطريقة دقيقة للغاية".

وفي وقت سابق، كانت مارين لوبان قد أوضحت قائلة: "لن أغادر الاتحاد الأوروبي، هذا ليس هدفي، يدعي الرئيس (ماكرون) يحاكم وفق النية، دون يستند إلى أي شيء..من ناحية أخرى، أود تغيير هذا الهيكل الأوروبي...لقد قلتها، كما تعلمون، كنت أقولها منذ سنوات..نريد تحالفا أوروبيا من الدول الحرة وذات السيادة..أوروبا للتعاون بموافقة حرة..أوروبا التي لا تجبر الدول على قبول إجراءات تتعارض مع المصالح الحيوية لسيادتها أو شعوبها. .مكننا أن نرغب في البقاء في هيكل أوروبي، ولكن ليس في السوق الأوروبية".

في حين علق المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال خلال حديثه عن تأهل الرئيس إيمانويل ماكرون للجولة الثانية من الانتخابات، قائلا: "إنها حملة جديدة، مشروع مقابل مشروع، قيم مقابل القيم...أعتقد أنه لم يتم كسب شيء، وسيكون من الضروري السعي لتحقيق النصر".

وردا على سؤال حول احتياطي لأصوات لإيمانويل ماكرون في الجولة الثانية، قال المتحدث باسم الحكومة: "من بين كل الفرنسيين الذين لا يريدون مغادرة الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون مواصلة تعزيز الاتحاد الأوروبي لأنهم مقتنعون بأن بلادنا ستكون أقوى وأكثر استقلالية في أوروبا أقوى".

روابط ذات صلة

الانتخابات الفرنسية.. أخر منافسة بين ماكرون ولوبان

فرنسا.. مرشحو الرئاسة المنهزمون يحشدون الدعم لماكرون

حظوظ فوز ماكرون بفترة رئاسية ثانية مهددة من مارين لوبان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في الناتو لن تجلب الاستقرار إلى أوروبا

تجاهل رسمي مصري لاحتفال الأزهر الشريف بمرور 1082 سنة على تأسيسه

السلطة الفلسطينة تعلق على مخطط الذبح في الأقصى

برصاص مسلحين مجهولين.. اغتيال أمين شعبة حزب البعث في نوى بدرعا

بايدن نجح بالإطاحة بــ"عمران خان" ولكنه قد يدفع ثمنا باهظا لهذه الأسباب

أمير عبد اللهيان ينتقد انعدام الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في أفغانستان