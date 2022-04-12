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محطات وقود مدينة النجف الاشرف تغلق أبوابها لهذا السبب..

محطات وقود مدينة النجف الاشرف تغلق أبوابها لهذا السبب..
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

أغلقت المحطات الوقودية الاهلية في محافظة النجف الاشرف اليوم الثلاثاء أبوابها، احتجاجا على عدم احتساب الهدر والتسريب.

العالم - العراق

وقال مصدر في شركة توزيع المنتجات النفطية، لـ السومرية نيوز، إن "أصحاب المحطات يريدون أن تجهز محطاتهم بالتجهيز القياسي الثابت الذي سيفرق لهم كل يوم الفي لتر بنزين أو كاز؛ وذلك يسبب خسارة كبيرة للمنتجات".

وأضاف، أن "المحطات الحكومية وبسبب الإضراب ستفتح أبوابها 24 ساعة؛ تفادياً لحدوث ازمه وقود".

يذكر أن عدد المحطات الاهلية يصل إلى خمسة واربعين محطة في النجف يقابلها ثمان محطات حكومية.

وتعاني البلاد من أزمة في المشتقات النفطية والوقود الحكومي أدت الى اندلاع العديد من التظاهرات كان أخرها تظاهر أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها بالقرب من مصفى الدورة النفطي جنوبي العاصمة بغداد احتجاجا على رفع أسعار النفط الأسود.

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