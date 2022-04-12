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سفير اليمن في إيران: هذه الهدنة قد تكون بابا لوقف إطلاق النار ورفع الحصار بشكل كامل وإنهاء الاحتلال في حال كانت النوايا صادقة لدى الطرف الآخر

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

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