'أوقاف غزة' تدعو للاعتكاف في 'الأقصى' لإحباط 'ذبح القرابين'

العالم ـ فلسطين

وأوضحت الوزارة في بيان، أن وجود المعتكفين بأعداد كبيرة "كفيل بكسر محاولات العدو الصهيوني تنفيذ مخططاته، و فرض واقع جديد".

وبينت أن مثل هذه الخطوات "تمثل استفزازاً لمشاعر العرب والمسلمين"، مطالبةً الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات بالقيام بأوسع فعاليات دعم وإسناد لأهالي القدس والضفة.

ووجهت الوزارة الخطباءَ والوعاظ على مستوى محافظات قطاع غزة "لشحذ الهمم، وتبيان أهمية وقداسة المسجد الأقصى، وسبل الوصول لطريق النصر وتحرير فلسطين".

وتشهد مدينة القدس المحتلة خلال الأعياد اليهودية تضييقات وتشديدات على الفلسطينيين من شرطة الاحتلال، يتخللها عادةً إغلاق لشوارع المدينة وبلداتها ومداخلها، ونصب للحواجز العسكرية، بالإضافة لعمليات تفتيش وتضييق على المقدسيين وحركة تنقلهم، بهدف تأمين الحماية الكاملة للمستوطنين لأداء شعائرهم التلمودية.

ويحل "عيد الفصح" العبري هذا العام متقاطعاً مع الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، من 16-22 نيسان/أبريل الجاري.