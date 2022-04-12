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قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يستقبل رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الايرانيين في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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