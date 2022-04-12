قوات الاحتلال تنسحب من جنين ومخيمها بعد اشتباكات مع المقاومين

العالم ـ فلسطين

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها بعد ساعات من الاقتحام، وتخلل ذلك اعتقال أربعة شبان، واشتباكات بين مقاومين وتلك القوات.

اعتقالات خلال اقتحام جنين

أوضح مدير "نادي الأسير" الفلسطيني في جنين منتصر سمور، اليوم الثلاثاء، أنّ الشبان الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لجيش الاحتلال خلال اقتحامها جنين هم: ضرغام زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين، وعبد الرزاق صدقي فريحات، وزهو فريحات، ونجله مجدي، وذلك عقب مداهمة منازلهم في بلدة اليامون غربي جنين.

وأضاف سمور، أن قوات الاحتلال دهمت منزل الصحافي مجاهد السعدي، ومنزل والده و3 منازل أخرى، واعتقلت شقيقيه حمادة وإبراهيم، بدعوى أنّ شقيقه نور مطلوب، حيث طالبت قوات الاحتلال العائلة بتسليمه فوراً، مهددةً بتصفيته.

اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وحسب "العربي الجديد"، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك المجاورة لبيت دجن، ودهمت عدة منازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت أحد الشبان، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات دون وقوع إصابات، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مدينة نابلس.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شاباً من حي رأس العمود شرقي القدس، كما اعتقلت ثلاثة شبان اليوم، من بلدة اليامون غربي جنين، و3 شبان من بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، كما اعتقلت شاباً من بلدة طمون جنوبي طوباس، وشابين من بلدة صوريف شمالي الخليل، فيما اعتقلت المحامي محمد زهور من بلدة بيت كاحل غربي الخليل، وشاباً من بلدة دير سامت جنوبي الخليل.

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في مناطق مختلفة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمالي الضفة.

كذلك، أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، عقب صلاة التراويح، وعولج المصابون ميدانياً.

كذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم جنوبي الضفة، وذلك بعد مواجهات أخرى اندلعت عقب مواراة الشهيد محمد غنيم الثرى.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غربي بيت لحم.

قوات الاحتلال تقتحم بيت دجن

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دجن شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية، واعتقلت شابين خلال مداهمة عدة منازل وتفتيشها وتخريب جدرانها، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" الصحافي محمد أبو ثابت من البلدة.

وأشار أبو ثابت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أيمن حنيني، والشاب أيسر أبو كنعان، كما سرق جنود الاحتلال مبلغاً مالياً يقدَّر بنحو 8 آلاف دولار، ومصاغاً ذهبياً.

"شهداء الأقصى": استهداف مركبة عسكرية لقوات الاحتلال جنوب نابلس

أكدت كتائب "شهداء الأقصى"، الذراع العسكرية لحركة "فتح"، في بيان صحافي، استهداف مركبة عسكرية لقوات الاحتلال جنوبي مدينة نابلس.

وقالت الكتائب: "تمكنت مجموعة من مقاتلي كتائب شهداء الأقصى من استهداف وإطلاق النار بشكل مباشر صوب مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الصهيوني جنوب مدينة نابلس، بالقرب من مغتصبة (يستهار) المقامة على أراضي جنوب نابلس".

وتابعت الكتائب، "أكد مقاتلونا إصابة المركبة العسكرية، وانسحاب المقاتلين إلى قواعدهم بسلام تحفظهم عناية الرحمن".

مسيرات تنديداً باعتداءات الاحتلال في جنين

انطلقت مسيرات ليل أمس الإثنين، تنديداً باعتداءات الاحتلال المتواصلة في محافظة جنين، خرجت إحداها من مخيم قلنديا شمالي القدس إلى حاجز قلنديا العسكري المقام على مدخل المخيم، وأخرى في مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية وجابت شوارع المدينة، كما انطلقت مسيرة أخرى جابت شوارع مدينة نابلس.

"كتيبة جنين": إجبار قناصة الاحتلال على التراجع

ذكرت مصادر صحافية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين والأحياء المحيطة بمخيم جنين وتمركزت في شوارعها، ودهمت عديد المنازل ونفذت اعتقالات، تزامناً مع استهداف مقاومين لتلك القوات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من جنين.

في هذه الأثناء، قالت "كتيبة جنين" المنبثقة عن "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان صحافي، "مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بصليات مكثفة من الرصاص في منطقة الحرش في جنين خلال انسحابها من المنطقة".

ولفتت الكتيبة، في بيان آخر، إلى أنه "بعون الله وتوفيقه، تمكن مجاهدونا صباح اليوم، من استهداف نقطة تمركز لأحد جنود قناصة الاحتلال في منطقة الحرش بزخات من الرصاص وإجبارها على التراجع".