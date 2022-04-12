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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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إدارة الإطفاء الاميركية: العثور على عبوات متفجرة بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك
وسائل علام اميركية: إطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك وإصابة عدة أشخاص
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يستقبل رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين الايرانيين في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك
بوتين: أوكرانيا تراجعت عن التوافقات التي تم التوصل إليها في جولة اسطنبول
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يطالب رئيس الوزراء بالاستقالة بسبب فضيحة الحفلات
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: على ايران وافغانستان توخي الحذر بشأن مؤامرة الأعداء المشتركين في هذا الشأن
امير عبداللهيان: اكدنا في الصين للقائم باعمال الخارجية الافغانية أن الأمن الكامل للبعثات الدبلوماسية الايرانية هو مسؤولية الحكومة الأفغانية الحالية
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان: على الهيئة الحاكمة في افغانستان ان تقدم توضيحا بشأن الاعتداء على المقار الدبلوماسية الايرانية هناك
ا ف ب عن رئاسة الحكومة البريطانية: غرامة ستفرض على بوريس جونسون على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي
وسائل علام اميركية: 11 مصابا بإطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش
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