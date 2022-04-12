برلماني ايراني: الحكومة حقّقت نجاحات طيبة في مجال دبلوماسية الطاقة

العالم - ايران

وقال حسين زاده، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: إن مبيعات النفط ارتفعت الى مليون و 400 الف برميل بسعر 70 دولار للبرميل الواحد منذ بداية العام الجاري (حسب التقويم الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس).

واضاف: في حال استمرار ارتفاع مبيعات النفط فان الحكومة ستحقق نجاحات طيبة للغاية.

وتابع: استطاعت الحكومة أداء استحقاقات الحكومة السابقة بفضل نيل عوائد مبيعات النفط دون أي قروض من البنك المركزي وحدّت من تأثيرات التضخم على الشعب.

ولفت الى ان الحكومة أعدت خطة جيدة ودقيقة لتحقيق دبلوماسية الطاقة ووضعت وزارة النفط تنمية الصفقات النفطية على جدول أعمالها ووظفت طاقات الشركات المعرفية لتعزيز استخراج النفط وتطوير قطاع البتروكيمياويات وحدّت من أي قطع في الغاز الطبيعي خلال فصل الشتاء.

ونوه الى ان اتفاقات جيدة تم توقيعها مع بلدان العالم والجوار ومنها روسيا والصين تركمانستان وقطر واذربيجان وتركيا وباكستان في مجال الطاقة.

ووصف هذه الصفقات بأنها تؤكد الدبلوماسية الناجحة للحكومة في مجال الطاقة.