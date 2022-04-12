الشاباك يحقق في ما اذا كانت الصين أخفت جهاز تنصت داخل هدية لوزيرة

العالم ـ الاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الاشتباه برز بعد أن عثر الفحص الروتيني للهدية على “مواد مشبوهة”.

وقالت: “تم إرسال الكأس من السفارة الصينية إلى وزيرة العلوم والتكنولوجيا والفضاء أوريت فركاش هكوهين”.

ونقلت عن جهاز الشاباك، قوله إن “الحادث قيد التحقيق”.

وقالت وزارة الثقافة والرياضة، بحسب هآرتس، إن الهدية أثارت شكوك حراس الأمن في الوزارة، عندما أطلق جهاز التفتيش إنذارا أثناء الفحص الأمني الروتيني للكأس.

وأضافت: “بعد فحص آخر، تم تحويل الهدية إلى الشاباك للاشتباه باحتوائها على جهاز تنصت”.

وتابعت: “في أعقاب الحادث، اتصل الشاباك بمكاتب حكومية إضافية لتحديد مكان المزيد من هذه الأكواب، لكن مكاتب الوزارات الأخرى قالت إنها لم تتلق مثل هذه الهدايا من السفارة الصينية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليمات صدرت لحراس الأمن، “بالبقاء يقظين فيما يتعلق بالهدايا من السفارات أو الحكومات الأجنبية”.

ولاحقا، قالت هآرتس، إن “الشاباك” خَلُص بعد التحقيق، إلى إن الكوب الحراري، لم يكن يحتوي على جهاز تنصت.

كما أشارت إلى أن السفارة الصينية لدى تل ابيب دحضت “الشائعات التي لا أساس لها”.

وقالت إن السفارة وصفت الهدايا بأنها “ممارسة معتادة، وتعبير عن الصداقة بمناسبة عيد الفصح اليهودي”.

ونقلت عن السفارة الصينية قولها: “نطلب من وسائل الإعلام، سحب التقارير الكاذبة على الفور”.