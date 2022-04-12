بالفيديو.. 3 قتلى على الأقل بإطلاق نار في محطة مترو بنيويورك

العالم - الأميركيتان

وتظهر في المشاهد المتداولة من داخل المحطة حالة من الفوضى، وعدد من الجرحى على الأرض وسط دخان كثيف. أما في خارج المحطة، فقد أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بها، وانتشر عناصرها بشكل كثيف.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وقال أحد مسؤولي الشرطة إن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.

بروكلين

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

فقد أكدت خدمة المطافئ بنيويورك العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين، وطالبت سلطات المدينة السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية.

وسائل إعلام أميركية: منفذ إطلاق النار ما زال طليقا (الأوروبية)

ووفق وسائل الإعلام فإن منفذ هجوم بروكلين بنيويورك لا يزال طليقا حتى الآن، وما عرف حتى الآ بشأنه أنه يرتدي سترة برتقالية وقناعا واقيا من الغاز.

ونشرت سلطات نيويورك تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.

من جهته أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، فيما قال وزير النقل الأميركي: نراقب عن كثب التطورات بعد الأخبار الصادمة القادمة من بروكلين.