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الكلباني يقاضي قناة"إم بي سي"ويترك صلاة التراويح بالمسجد!

الكلباني يقاضي قناة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن إمام المسجد الحرام سابقا، الشيخ عادل الكلباني، أنه سيقاضي فضائية “إم بي سي” السعودية، بسبب بثها برنامجا يسخر منه.

العالم- السعودية

وقال الكلباني في حوار مع الإعلامي علي العلياني على فضائية “sbc” الحكومية، إن “هناك فرقا كبيرا بين السخرية والاستهزاء وبين الكوميديا اللطيفة، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء”.

ونشر عبر حسابه في “تويتر” تغريدة لنص قانوني يدين السخرية والتشهير وإلحاق الضرر بالأشخاص عبر وسائل الإعلام.

وعلق: “بحمد الله نحن في عصر الحزم والعزم، واللي ما أدبوه أهله تؤدبه المحاكم”. وتبث “إم بي سي” يوميا برنامجا في رمضان تقوم فكرته على تقليد المشاهير بشكل ساخر.

وفي المقابلة ذاتها، قال الكلباني إنه توقف عن الذهاب إلى صلاة التراويح في المساجد، بسبب أنه لا يوجد أي إمام “يشبع رغبته” في الاستماع للقرآن.

كما تحدث عن الإعلان الذي شارك فيه لهيئة الترفيه، وأثار جدلا واسعا، قائلا إنه لم يكن يعلم بادئ الأمر أنه إعلان، لكن الفكرة أعجبته وتقاضى مقابل ذلك مبلغا مجزيا للغاية، رافضا الكشف عنه.

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