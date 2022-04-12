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حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية: أيّ حلول سياسية لابد وأن تتم في اليمن

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف إن اي حلول سياسية لابد وأن تتم في اليمن.

العالم - خاص بالعالم

واضاف في حوار مع قناة العالم ببرنامج"ضيف وحوار"، الذي سيبث مساء اليوم، أشار شرف الى أن تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي مفهوم خاطئ وفاشل لوجود اكثر من مصدر قرار في موقع واحد.

ولفت شرف الى أنه عندما يتم وضع 7 أو 8 أشخاص في مكان واحد وكل لديه قوته العسكرية وكل لديه توجهه السياسي وكل لديه ما في رأسه ان ينفذه كمثل الانفصال، او كمثل الجماعة التي تتحدث عن حضرموت هذا لايعطي مجال مرن لايجاد حل سياسي.

وقال شرف:"أبداً، هذا يوزع الموضوع الاكثر من جهة وبالتالي هذه الجهات هي جهات عسكرية في الاساس. الجهات التي ذهبت مع رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلهم لديهم فصائل مسلحة نحن نتكلم عن الحاجة لحل سياسي يخدم اليمن في الدرجه الاولی ولايخدم السعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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