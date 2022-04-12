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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الولايات المتحدة 13 مصابا بإطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك
آية الله خامنئي: اذا توصلت محادثات فيينا الى نتائج ايجابية او شبه ايجابية او سلبية فينبغي ان لا يسبب ذلك خللا في عملكم بل عليكم ان تتموا العمل
آية الله خامنئي: اذا توصلت محادثات فيينا الى نتائج ايجابية او شبه ايجابية او سلبية فينبغي ان لا يسبب ذلك خللا في عملكم بل عليكم ان تتموا العمل
آية الله خامنئي للمسؤولين الايرانيين: لا ضير في انتقاد تصرفات المسؤولين لكن يجب أن يكون الانتقاد متفائلا وخاليا من سوء الظن
آية الله خامنئي للمسؤولين الايرانيين: فريقنا المفاوض قاوم حتى الآن مطالب الطرف الآخر في مفاوضات فيينا وسيستمر في ذلك ان شاء الله
آية الله خامنئي للمسؤولين الايرانيين: محادثات فيينا تمضي بشكل جيد واميركا الناكثة لعهودا علقت الآن في طريق مسدود فلا تعطلوا المحادثات مطلقا
رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية: أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ بدء الهجوم الروسي
مستشار الرئاسة الأوكرانية: المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلي اتفاق سلام روسي-أوكراني "صعبة جدا"
وسائل علام اميركية: 11 مصابا بإطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك
إدارة الإطفاء الاميركية: العثور على عبوات متفجرة بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك
مستشار الرئاسة الأوكرانية: المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلي اتفاق سلام روسي-أوكراني "صعبة جدا"
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش
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