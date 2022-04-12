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آية الله خامنئي: اذا توصلت محادثات فيينا الى نتائج ايجابية او شبه ايجابية او سلبية فينبغي ان لا يسبب ذلك خللا في عملكم بل عليكم ان تتموا العمل

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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