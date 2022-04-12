الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-04-2022

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 12-04-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمترو بروكلين في نيويورك 

وفد ايراني يلتقي في اربيل مسعود بارزاني وعددا من كبار المسؤولين الاكراد

ایران والمجر تتباحثان حول توطيد التعاون العلمي والاكاديمي

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-04-2022

تجسس صيني على كيان الاحتلال أم زوبعة في فنجان؟

هل تشعل جنين معركة سيف القدس 2