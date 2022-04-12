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كرزاي: على الشعبين الايراني والافغاني حفظ العلاقات العريقة بينهما بروح الاخوة

كرزاي: على الشعبين الايراني والافغاني حفظ العلاقات العريقة بينهما بروح الاخوة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

اشار الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي الى العلاقات والاواصر التاريخية والدينية والثقافية العريقة بين الشعبين الايراني والافغاني، داعيا اياهما للحفاظ عليها بكل يقظة وبروح الاخوة والجوار.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى كابول بهادر امينيان مع الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي حيث جرى البحث وتبادل وجهات النظر حول العلاقات العريقة والطيبة بين البلدين ايران وافغانستان، والتطورات الجارية في المنطقة وكذلك بعض الصور والاخبار الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي حول العلاقات بين الشعبين.

وقال الرئيس الافغاني السابق خلال اللقاء: ان الشعبين الايراني والافغاني تربطهما علاقات واواصر تاريخية ودينية وثقافية عريقة وعليهما الحفاظ عليها بكل يقظة وبروح الاخوة والجوار.

واعتبر السفير الايراني الصور المنشورة للمساس بالعلاقات بين الشعبين في مواقع التواصل الاجتماعي في ايران وافغانستان بالتزامن معا بانها غير حقيقية.

واكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

وكان السفير الايراني قد التقى يوم امس وكيل وزارة الخارجية في حكومة طالبان الموقتة امير خان متقي.

واعلنت وزارة الخارجية في سلطة طالبان ان متقي اعرب عن قلقه ازاء اوضاع المهاجرين الافغان في ايران ودعا المسؤولين الايرانيين لاصدار الاوامر اللازمة للتعامل اللائق معهم من قبل الدوائر الامنية.

من جانبها حذرت السفارة الايرانية في كابول في بيان اصدرته من بعض القضايا التي يتم الترويج لها بهدف خلق الفتنة والشقاق بين الشعبين الايراني والافغاني.

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