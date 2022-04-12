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هذا ما ناقشته القوى السياسية اليمنية مع المبعوث الأممي

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

لليوم الثاني توالياً يواصل المبعوث الأممي هانس جروندبرغ لقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية في صنعاء.

العالم - مراسلون

لقاءات تركزت نقاشاتها على مسألة تثبيت الهدنة، وبحث مسارات التسوية الشاملة، وتوالت خلالها تأكيدات القيادات اليمنية بأن يد صنعاء مدودة للسلام العادل، وأنعلى الطرف الآخر إظهار الجدية ونوايا السلام من خلال خطوات عملية وملموس.

ملف الهدنة الإنسانية والعسكرية التي بدأ سريانها منذ أيامٍ تصدر نقاشات المسؤول الدولي خلال أولى زياراته إلى صنعاء، وتحديداً مايتعلق بتطبيق بنود الهدنة على الأرض، وكذا خروقات تحالف العدوان لها وتسريع فتح مطار صنعاء ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، إلى جانب مِلفاتٍ أخرى منها تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتبادل الأسرى وإعادة صرف مرتبات موظفي الدولة..

وخلال لقاءاتهم مع جروندبرج أكد المسؤولون في صنعاء بأن تحقيق السلام المستدام مرهونٌ بمتطلبات أهمها معالجة الملف الإنساني منخلال إجراءات واقعية تهيء المناخ للوصول إلى عملية سلام شامل يفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية.

وتشير الأحاديث من أروقة لقاءات جروندبرج المكثفة أن الرجل أبدى تفاؤلاً بتثبيت الهدنة المؤقتة وتحويلها إلى وقف شامل لإطلاق الناروصولاً إلى تسوية سياسية، وما من شأنه تخفيف معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات..

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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