العالم- تونس

وقال المكي، لـ"العربي الجديد"، إن النواة الأولى لمشروع الحزب الجديد اجتمعت على مستوى وطني، مشيراً إلى إقرار المسودات النظرية حول هوية الحزب السياسية والفكرية والاقتصادية.

وأضاف أنه "سيُعرض أيضاً ميثاق أخلاقي يحافظ على نبل الممارسة السياسية".

وكشف أنه "في ظرف أسبوع من الآن تقريباً، سيُقدم اسم أوليّ للحزب الجديد، وسيعرض على الاجتماع التأسيسي الذي قد يلتئم في حدود شهر بحسب تطورات الوضع في تونس".

وأردف أن "الاتفاق على أن يقدم الملتقى الوطني المقبل، في غصون شهر تقريباً، الهيئة التسييرية المؤقتة، التي ستتولى تقديم روزنامة التأسيس ومشروع القانون الأساسي للحزب والاسم والهوية البصرية".

وأضاف وزير الصحة التونسي الأسبق "أن الهيئة التسييرية المرتقبة ستقدم أيضاً الآلية التي سنفرز على ضوئها الهيئة التأسيسية"، مشيراً إلى أن "عدد المشاركين يقدر بالمئات من عناصر نوعية، جزء مهم منهم من المستقيلين من النهضة ومستقلون".

وأكد المكي أن هناك "إقبالاً كبيراً من المستقلين على هذا المشروع السياسي، وتحول إلى ظاهرة ملفتة للانتباه"، قائلاً إنهم "إطارات نوعية بين شباب ومستقلين ليس لهم انتماء سياسي سابق، رغم أننا لم نفتح الباب بعد للاشتراك معنا".

ولفت إلى أن "الهيئة المؤقتة تتكون من الذين استقالوا من النهضة ومن المستقلين والإطارات التي تحدثت عنهم"، مشيراً إلى "إفراز جزء منهم بالانتخابات الداخلية وجزء آخر بالتوافق".