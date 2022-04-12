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وزير الخارجية اليمني للعالم: مجلس التعاون يحاول ان يوهم العالم بأن اليمنيين لم يتفقوا

الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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