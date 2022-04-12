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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: تحركات الشباب تظهر ان فلسطين حية رغم محاولات اميركا واتباعها ولن يلفها النسيان ابدا وان النصر النهائي حليف الشعب الفلسطيني
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يشيد بالصحوة الفلسطينية وتحركات وجهود الشبان الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948
وزير الخارجية اليمني للعالم: نريد من دول العدوان ان تجلس على طاولة الحوار بعد سحب السلاح ووقف تمويل العدوان
وزير الخارجية اليمني للعالم: السعودية تحاول ان تحمل انصار الله كل المشاكل
وزير الخارجية اليمني للعالم: مجلس التعاون يحاول ان يوهم العالم بأن اليمنيين لم يتفقوا
وزير الخارجية اليمني للعالم: اي حلول سياسية لابد وأن تتم في اليمن
وزير الخارجية اليمني للعالم: لسنا في وضع يريد خرق الهدنة لأننا نريد السلام
وزير الخارجية اليمني للعالم: السعودية والامارات تريدان ان تضعا اليمنيين في مواجهة بعضهم البعض
وزير الخارجية اليمني للعالم: الاميركيون سلمموا الملف اليمني للسعودية على انها وصية علينا
وزير الخارجية اليمني للعالم: مجلس التعاون يحاول ان يوهم العالم بأن اليمنيين لم يتفقوا
وزير الخارجية اليمني للعالم: لسنا في وضع يريد خرق الهدنة لأننا نريد السلام
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش
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