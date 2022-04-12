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45 قتيلا على الأقل في فيضانات بجنوب إفريقيا مع هطول أمطار غزيرة

45 قتيلا على الأقل في فيضانات بجنوب إفريقيا مع هطول أمطار غزيرة
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء، أن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات وانزلاقات تربة إثر هطول أمطار غزيرة لأيام عدة على ساحل البلاد الشرق ما استدعى تدخل الجيش.

العالم- إفريقيا

واستمرت عمليات الإنقاذ بعد ظهر الثلاثاء خصوصا في منطقة ديربان في إقليم كوازولو ناتال (شرق) المطل على المحيط الهندي، وتم استدعاء الجيش لتقديم دعم جوي خلال عمليات الإجلاء، ولا يزال طلاب ومعلمون محاصرين في مدرسة ثانوية في المدينة الساحلية.

وقالت إدارة التعاون في كوازولو ناتال في بيان إن "أكثر من 45 شخصا قضوا نتيجة للأمطار الغزيرة، وقد يرتفع هذا العدد مع ورود المزيد من التقارير إلينا".

وأعلن حاكم الإقليم سيهلي زيكالا خلال مؤتمر صحافي، تضرر أكثر من ألفي منزل إضافة إلى حوالى 4 آلاف مسكن عشوائي.

وتراكمت أكوام الحطام وأغصان الأشجار والعبوات البلاستيكية على شواطئ ديربان، وأدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الكثير من الطرق وتعطلت كذلك إمدادات المياه.

من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديد العامة "براسا" تعليق خدماتها في المنطقة بسبب الانزلاقات الأرضية والأنقاض التي غمرت السكك.

وحضت السلطات السكان على ملازمة بيوتهم، وشجعت المقيمين في المناطق المرتفعة على استقبال المقيمين في مناطق منخفضة متضررة.

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