رئيس بيلاروسيا: "البريطانيون خططوا لمسرحية بوتشا الأوكرانية"

العالم - روسيا

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكاشينكو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثات بينهما استغرقت 3 ساعات في الشرق الأقصى الروسي اليوم الثلاثاء، حيث أبلغه بوتين بنتائج العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس ومسار المفاوضات مع الجانب الأوكراني.

وقال الرئيس البيلاروسي "لو تأخرت روسيا قليلا في عمليتها العسكرية، لكانت أراضيها قد تعرضت لضربة قاضية، كما يراها أولائك الذين كانوا يعدون لتوجيهها لروسيا ولمناطق مجاورة".

واتهم لوكاشينكو لندن بالوقوف وراء الاستفزاز في بوتشا الأوكرانية، معتبرا أنها "عملية خاصة بريطانية"، وأعرب عن استعداد مينسك لتقديم مواد للتحقيق في إعداد العملية في بوتشا.

وقال: "كانوا يبحثون عن مبرر لفرض حزمة عقوبات جديدة. نحن نعلم هذا. ناقشنا اليوم بالتفصيل عمليتهم الخاصة هذه، هذه العملية النفسية التي نفذها البريطانيون. إذا كنتم بحاجة إلى عناوين وكلمات مرور وشهادات وأرقام وماركات السيارات التي استقلوها إلى بوتشا، وكيف فعلوا ذلك، فيمكن لـ لجهاز الامن الفيدرالي الروسي أن يوفر هذه المعلومات، وإذا لم يفعل، فيمكننا المساعدة في هذا الصدد".

ووصف لوكاشينكا وظيفة الجيش البيلاروسي في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا بقوله "لن نسمح لأحد بإطلاق النار على الإنسان الروسي في ظهره. هذا هو جوهر مشاركتنا في هذه العملية".

ونصح لوكاشينكو السلطات الأمريكية بأن "تعود إلى الماضي القريب وتتذكر القائد الذي حاول تغيير العالم.. وإقامة نظام جديد خاص به" في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، و"كيف انتهى به الأمر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر، مؤكدا "أننا سننتصر كما انتصر أجدادنا وآباؤنا".