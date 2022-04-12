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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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بلينكن يتهم روسيا بأنها تسعى لاستخدام "مواد كيميائية" في ماريوبول بأوكرانيا
الهلال الأحمر الفلسطيني: تعاملنا مع 51 إصابة في مواجهات خضوري - طولكرم بينها 34 إصابة بالغاز و 9 بالرصاص المطاطي و إصابتان بالرصاص الحي
رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني مهدي المشاط: المبادرة اليمنية أكدت رغبتنا بالسلام خلافا لمزاعم تحالف العدوان الذي كان يدعي بأننا رافضون له
رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني مهدي المشاط: آلاف المرضى ينتظرون اللحظة التي يفتح فيها مطار صنعاء ليتمكنوا من السفر للعلاج
رئيس المجلس السياسي الاعلى اليمني مهدي المشاط: آلاف المرضى ينتظرون اللحظة التي يفتح فيها مطار صنعاء ليتمكنوا من السفر للعلاج
مهدي المشاط: حريصون على أن يعمل المبعوث الأممي الى اليمن وفريقه في الإتجاه الصحيح لانجاح الجهود المتفق عليها وفقاً للهدنة
مراسل العالم: التحالف الامريكي يرسل قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية من 30 شاحنة إلى قواعده العسكرية بالحسكة السورية قادمة من شمال العراق
آية الله خامنئي: تحركات الشباب تظهر ان فلسطين حية رغم محاولات اميركا واتباعها ولن يلفها النسيان ابدا وان النصر النهائي حليف الشعب الفلسطيني
قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي يشيد بالصحوة الفلسطينية وتحركات وجهود الشبان الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948
وزير الخارجية اليمني للعالم: نريد من دول العدوان ان تجلس على طاولة الحوار بعد سحب السلاح ووقف تمويل العدوان
بلينكن يتهم روسيا بأنها تسعى لاستخدام "مواد كيميائية" في ماريوبول بأوكرانيا
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش
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