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حماس تشيد برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين اسرائيليين

حماس تشيد برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين اسرائيليين
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أشادت الدائرة الرياضية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين، الثلاثاء، برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين إسرائيليين، والانسحاب من نهائي بطولة العالم للمبارزة في دبي؛ رفضًا للتطبيع مع الاحتلال.

العالم ـ فلسطين

وأعربت الدائرة الرياضية، في بيان، عن شكرها وتقديرها لهذا الموقف العظيم من المنتخب الليبي رغم وصوله الدور النهائي؛ ما يؤكد عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والليبي الشقيق.

وقال البيان: إن "مواجهة لاعبين من الاحتلال هي اختراق لمعايير المقاطعة المتفق عليها فلسطينيًّا وعربيًّا، وقبول اللعب ضد ممثلي الاحتلال، هو مساهمة في تبييض جرائم الاحتلال، وكسر العزلة التي فرضها صعود حركات المقاطعة عالميًّا".

وأضاف أن "هذه الخطوة، تسجل أسماء اللاعبين في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية؛ تضامنا مع فلسطين، ورفضا للتطبيع مع الاحتلال".

وأكدت الدائرة الرياضية في حماس، تقديرها لجميع الرياضيين، الذين قدموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظاهرة تعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

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حماس تشيد برفض لاعبي المنتخب الليبي مواجهة لاعبين اسرائيليين