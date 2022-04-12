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مقتل ضابطين ومتمردين اثنين باشتباكات عنيفة شمال غربي باكستان

مقتل ضابطين ومتمردين اثنين باشتباكات عنيفة شمال غربي باكستان
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش الباكستاني، أن مسلحين نصبوا كمينا للقوات الباكستانية في معقل سابق لحركة "طالبان" في شمال غربي البلاد، ما أثار اشتباكات كثيفة أسفرت عن مقتل ضابطين ومتمردين اثنين.

العالم-باكستان

وأعلنت حركة "طالبان" الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان.

وبحسب بيان عسكري فقد وقعت معركة بالأسلحة النارية قبل الفجر في وزيرستان الجنوبية، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا، مبينا أن المتمردين القتلى شاركا في هجمات سابقة ضد قوات الأمن.

وقال الجيش إن الضابطين القتيلين، هما رائد في الجيش وضابط صغير.

حركة "طالبان" الباكستانية هي جماعة منفصلة عن حركة "طالبان" في أفغانستان المجاورة، التي استولت على السلطة في أغسطس.

ومنذ ذلك الحين، صعدت حركة "طالبان" الباكستانية هجماتها على قوات الأمن في المنطقة وأماكن أخرى.

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