الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب

ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب
الثلاثاء ١٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب.

العالم-اوروبا

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة "لو بوينت"، سيصدر العدد القادم منها يوم الخميس: "أعتقد أن بوتين يحترم فرنسا ويميزها عن الدول الغربية الأخرى. كما أنه يأخذ في الحسبان أننا نجري حوارا معه منذ فترة طويلة وهذا الحوار دائما صريح ومطلوب".

وحسب الزعيم الفرنسي فإن العالم يمر بفترة تحول عالمي، و"لم يعد عالما ثنائي القطب، بل عالما متعدد الأقطاب".

وقال ماكرون: "نرى أيضا أن الصين ليست مستعدة للضغط على روسيا، واتخذت دول الخليج موقفا محايدا بسبب موقفها المشكك في الولايات المتحدة، واختارت العديد من الدول الإفريقية عدم الانحياز".

روابط ذات صلة

توقعات بفوز ماكرون في الانتخابات الفرنسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماكرون: العالم لم يعد ثنائي القطب بل متعدد الأقطاب

البيت الأبيض: لا نملك دليلا على تدخل روسيا في الانتخابات الفرنسية

نواب البرلمان الأوكراني يقترحون حظر الموسيقى الروسية

مقتل ضابطين ومتمردين اثنين باشتباكات عنيفة شمال غربي باكستان

ماذا تخطّط أميركا للشمال السوري؟

امير عبداللهيان : الشعب اليمني يقرر مصيره بروح المقاومة