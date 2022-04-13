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الأمن العراقي يطيح بالإرهابي "أبو جهاد" في بغداد

الأمن العراقي يطيح بالإرهابي
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن اعتقال ارهابي مكنى "ابو جهاد" جنوبي بغداد.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية للقبض على المطلوبين وفق المادة ٤/ إرهاب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع ومفرزة من استخبارات قاطع الرشيد من إلقاء القبض على الارهابي المكنى (أبو جهاد) أحد عناصر داعش الإرهابي العاملين بما يسمى كتيبة الإرهابي (أبو حمزة المهاجر ولاية الفرات) في كمين محكم ضمن قاطع المسؤولية في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت أن "هذا الإرهابي مؤشر ضمن قاعدة بيانات المطلوبين الى قيادة شرطة الانبار/ مكتب مكافحة اجرام الفلوجة وفق المادة ٤/أرهاب"، مشيرة الى أنه "تم تسليمه اصوليأ الى الجهات ذات العلاقة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة".

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