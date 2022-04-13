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ايران ترفع سعر بيع النفط الخام لـ آسيا

ايران ترفع سعر بيع النفط الخام لـ آسيا
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية، رفع سعر بيع خاماتها على المشترين الآسيوييين خلال شهر مايو/آيار المقبل.

العالم - ايران

وذكرت ادارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية في بيان يوم الثلاثاء، أن تسعيرة الخامات الايرانية " الخفيف" و"الثقيل" و"فروزان" تم رفعها بالترتيب 9.20 و 7.95 و8.05 دولار أعلى من متوسط خامي عمان ودبي.

وأشارت أن قيمة الخام الخفيف لشهر مايو/آيار 2022 زادت عن الشهر السابق ابريل/نيسان، 9.20 دولار والخام الثقيل 7.95 دولار وفروزان 8.05 دولار.

ويعد متوسط خامي عمان ودبي المرجعية السعرية للنفط الخام في منطقة غرب آسيا. فيما تسعر ايران النفط الخفيف في سوق شمال اوروبا على اساس متوسط خام برنت، والخام الثقيل وفروزان اقل من تسعيرة برنت.

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