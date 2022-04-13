العدوان السعودي يرتكب 95 خرقاً للهدنة خلال الساعات الماضية

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وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن خروقات العدوان تمثلت في تحليق للطيران الحربي الأباتشي في أجواء محافظة مأرب، و64 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح في أجواء محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، صعدة، البيضاء، الضالع، لحج، الحديدة، عمران، صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن طيران الاستطلاع، شن ثلاث غارات على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق بمحافظة مأرب ومنطقة بتار بمحافظة الضالع.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية وطرق جديدة، في رأس جبل الطعز في البلق وفي منطقة ليعرف بمديرية الجوبة بمأرب، فيما نفذ المرتزقة عملية تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان في السائلة بمديرية الصلو بتعز.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل ثمان عمليات قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان، حيث استهدف مرتزقة العدوان بصاروخ موجه مواقع الجيش واللجان الشعبية في الطلعة الحمراء بمديرية ناطع محافظة البيضاء.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في الفليحة والعمود وتبة السود في ليعرف بمأرب، وجنوب الحمراء في حيران وغرب حرض بمحافظة حجة وفي ناطع بمحافظة البيضاء.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 15 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الجوف، الضالع وما وراء الحدود.