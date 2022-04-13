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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين

اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي لجنين
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

اندلعت صباح اليوم اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للحي الشرق لجنين ، وسط تعزيزات كبيرة من قبل جيش الاحتلال.

العالم - فلسطين

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت أمس بين قوات الإحتلال و مقاومين من كتيبة جنين التي تصدت لاقتحام قوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات خاصة في جيش الاحتلال مدعومة بالاسلحة والعتاد اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة، بينما تصدى المقاومين لها".

وأفادت مصادر صحيفة فلسطينية أن قوات كبيرة من قوات الاحتلال حاصرت منزل الصحفي مجاهد السعدي وطالبت شقيقة بتسليم نفسه ، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ضرغام زكارنة خلال اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين

ويشار إلى مدينة جنين ومخيمها تعيش حالة من الاستنفار وخاصة بعد توعد الاحتلال بتنفيذ عملية اقتحام واسعة للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عددٍ من الشبان الفلسطينيين، وبالإضافة إلى اعتقال والد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه .

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