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إصابتان بالرصاص المطاطي و5 بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال شرقي نابلس

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

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