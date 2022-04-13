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الاتحاد المصري لكرة القدم يحسم هوية المدرب الجديد لمنتخب البلاد

الاتحاد المصري لكرة القدم يحسم هوية المدرب الجديد لمنتخب البلاد
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، يوم الثلاثاء.

العالم - رياضة

جاء ذلك، في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامي سيف زاهر، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1 الفضائية.

وأكد علام، أن اجتماع اتحاد الكرة يوم الثلاثاء سيحسم هوية مدرب منتخب مصر، سواء أكان مصريا أو أجنبيا والقرار سيكون بالأغلبية.

وأشار إلى أن كل الأسماء مطروحة على طاولة الاتحاد المصري لكرة القدم، متابعا: "ربما نحدد هوية المدرب ونعلن اسمه في وقت لاحق".

واستطرد: "منذ بداية تواجد المجلس احترمنا كل العقود المحررة مع كل الأجهزة الفنية، وكانت هناك بعض الأخبار الخاطئة وصلت لكيروش عن أننا سوف نعجل برحيله، ووضحنا له وجهة النظر وقتها ليعمل بأريحية تامة".

وكان وليد العطار، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، قد أعلن أن اليوم الثلاثاء، سيكون بنسبة كبيرة موعد الإعلان عن مدرب منتخب مصر الجديد، مشددا على أن جميع البدائل متاحة أمام مجلس إدارة الجبلاية.

وأوضح: "الاجتماع بين جمال علام (رئيس اتحاد الكرة) وكيروش أسفر عن إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين".

وتابع: "اجتماع اتحاد الكرة مستمر للإعلان عن القرار النهائي بشأن المدرب (اسمه وجنسيته)، بنسبة 99% سيتم الكشف عن هويته الثلاثاء".

وواصل العطار حديثه: "جميع البدائل متاحة أمام مجلس إدارة اتحاد الكرة"

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