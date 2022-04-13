800 مليون دولار صادرات تل أبيب العسكريّة للدول المُطبّعة باتفاقيات “أبراهام”

العالم - فلسطين المحتلة

وفي بيان رسميٍّ أصدرته الوزارة، ونقلته الصحف العبريّة، قالت الوزارة إن 7 بالمائة من الصادرات بقيمة 791 مليون دولار ذهبت إلى الدول الموقَّع معها “اتفاقات أبراهام”.

وأضاف البيان أنّ صناعة الدفاع في دولة الاحتلال شهدت ارتفاعًا بنسبة 36% على أساس سنوي في قيمة الصادرات حول العالم، مدفوعة بأنظمة الدفاع الجوي وخدمات التدريب، ليبلغ إجمالي الصادرات 11.3 مليار دولار العام الماضي، ارتفاعًا من 8.3 مليار دولار في 2020، وتأتي غالبية الإيرادات من أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأنّ ما يقرب من 40% من الاتفاقات المبرمة العام الماضي بلغت قيمته أكثر من 100 مليون دولار، وفقاً لوزارة الأمن.

ومن الجدير بالذكر أنّه شهدت "إسرائيل" والإمارات منذ ذلك الحين ازدهارًا بالتجارة في مجموعة من المجالات، فيما التزمت البحرين والمغرب أيضًا تعزيز العلاقات التجارية والأمنية، من بين مجالات أخرى للتعاون. ولكن بالمُقابِل، تعثرت المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والسودان العام الماضي بعد محاولة انقلابٍ عسكريٍّ في الخرطوم.

وفي السياق عينه، قال وزير الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس إنّ وزارته “وسّعَت سوقها من خلال تعزيز العلاقات مع المنطقة وكذلك بناء علاقات جديدة مع دول في جميع أنحاء العالم”، على حدّ تعبيره.

وأعلنت وزارة الحرب الإسرائيليّة أيضًا أنّ الصادرات الأمنية حققت رقمًا قياسيًا في سنة 2021، وبلغت نحو 11.3 مليار دولار، أي ما يعادل 36 مليار شيكل. وزادت الصفقات التي وقعتها الوزارة بنسبة 30٪ مقارنة بسنة 2020، إذ بلغ التصدير الأمني 8.55 مليار دولار.

ومن أهم الصادرات الأمنية العسكرية سنة 2021: الصواريخ، ومنظومات الدفاع الجوي، وخدمات التدريب والتعليم، والمسيّرات، وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، والطائرات، والإلكترونيات، وأنظمة المعلومات والاتصالات، والمنظومات السيبرانية وغيرها.

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، وبحسب وزارة التجارة والصناعة الإسرائيليّة، فإنّ بلغ حجم التبادل التجاريّ بين تل أبيب ومصر في عام 2021 كان قد بلغ حوالي 330 مليون دولار، بزيادة قدرها 63 بالمائة مقارنةً بالعام السابق، وفق الإعلام العبريّ، الذي اعتمد على مصادر رسميّةٍ في تل أبيب.

وكانت إسرائيل قد وقعت على “اتفاقٍ تاريخيٍّ” (!) مع مصر تبلغ قيمته 15 مليار دولار، وبموجبه ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لفيثان” الواقعان بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل.

(رأي اليوم)