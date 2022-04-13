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العراق.. انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" في كركوك وجبال حمرين

العراق.. انطلاق عملية
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاربعاء، انطلاق عملية "المطرقة الحديدية" في محافظة كركوك و المناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، انه "وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم، عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين".

واضاف البيان، انه "في هذه العملية شاركت قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش".

وتابع انه "هذه العملية تأتي بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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