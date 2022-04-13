الملك السعودي وولي عهده يهنئان رئيس الوزراء الباكستاني الجديد

العالم - السعودية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال الملك السعودي في برقيته: "يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد".

كما بعث محمد بن سلمان برقية التهنئة قائلا: "يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيسا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة".

وانتخب النواب الباكستانيون، في وقت سابق، شريف (70 عاما) رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلفه "عمران خان" الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت.