رئيس الوزراء الأرمني: فقدنا 3825 شخصاً خلال حرب قره باغ الأخيرة​​​​​​​

العالم-اسيا والباسفيك

وقال باشينيان: "بلغ عدد ضحايا الحرب التي استمرت 44 يوما، 3825 شخصا"، مضيفا أن جثث معظم القتلى قد تم العثور والتعرف عليها.

وشدد باشينيان على ضرورة إبرام أرمينيا وأذربيجان اتفاق سلام في أسرع وقت ممكن، محذرا مع ذلك من أن باكو قد توصل المفاوضات بشأن اتفاق السلام إلى طريق مسدود، وتتذرع بذلك لشن "عدوان جديد" على أرمينيا وقره باغ.

كما ذكر رئيس الوزراء الأرمني أنه بحلول 30 أبريل، يجب على يريفان وباكو تعيين أعضاء في لجنة ترسيم الحدود، تنفيذا لما توصل إليه زعيما البلدين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال اجتماع في بروكسل في 6 أبريل.

ودعا باشينيان إلى عدم تأخير عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا، مضيفا أن المجتمع الدولي يدعم حل هذه القضية.