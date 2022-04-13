شاهد: اصابات بالرصاص الحي والمطاطي في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

مصادر فلسطينية ذكرت ان المواجهات وقعت في بلدة بيتا ومنطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس ما اسفر عن اصابة عدد من الشبان واصفة حالة بعضهم بالخطرة. واكدت ان قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي بمدينة جنين والبيرة ونابلس عن عدة محاور واعتقلت عددا من المواطنين.

المواجهات الحادة امتدت الى بلدتي بيت امر وحلحول شمال مدينة الخليل.، حيث أطلق جنود الاحتلال، الرصاص المطاط وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح كما هاجم عدد من المستوطنين مركبةً فلسطينية على الطريق الواصل بين مدينة الخليل وبلدة إذنا.

وعلى اثر ذلك ارسلت عززت قوات الاحتلال الدوريات الراجلة في مدن الاحتلال والضفة الغربية والقدس المحتلتين، تحسبا من عمليات فلسطينية خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يتزامن مع الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

المواجهات الساخنة جاءت عقب تحذيرات حركة حماس الجديدة للاحتلال الاسرائيلي من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء مؤكدة ان المقاومة الفلسطينية سيكون لها موقفا حاسما.

المتحدث باسم الحركة حازم قاسم قال إنّ الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعلى المسجد الأقصى المبارك ستُواجه برد من المقاومة في غزة، وأضافَ أنّ التوغلات الإسرائيلية في جنين ومدن أخرى من الضفة هي محاولةٌ لترميمِ صورة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي اهتزت بعدَ العمليات الفدائية الناجحة في قلب الكيانِ الإسرائيلي.

فصائل المقاومة الفلسطينية بدورها اكدت أنّ المعركةَ مع الاحتلال مفتوحةٌ وشاملة، مشيرة الى ان آلةُ البطش الإسرائيلية لن تستطيع ثني عزيمة الشعب الفلسطيني في المضي على نهج المقاومة.

وفي بيان لها قالت الفصائل أنّ جرائم الاحتلال ستُواجه بالتصعيد في كل الميادين ، معتبرة انّ العمليةَ البطولية التي نفذها الشهيد رعد حازم فَضحتْ هشاشةَ الكيان الاسرائيلي وزيف قوته الأمنية. وحذرت الفصائل الاحتلال والمستوطنين من اقتحامِ المسجد الأقصى وتدنيسه، محمِّلة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى والأسيرات.