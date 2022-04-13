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افتتاح قسم الطائرات المسيرة في جامعة الشهيد ستاري الجوية

افتتاح قسم الطائرات المسيرة في جامعة الشهيد ستاري الجوية
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

ازاح قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد الطيار حميد واحدي الستار عن قسم الطائرات المسيرة في جامعة الشهيد ستاري الجوية للعلوم والتكنولوجيا.

العالم - ايران

واكد العميد واحدي خلال تفقده جامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا على ضرورة تدريب العلماء المتخصصين في البلاد وقال: إن تدريب الضباط الملتزمين باهداف الثورة الإسلامية ورفع المستوى العلمي للطلاب يأتي ضمن أهداف جامعة الشهيد ستاري الجوية.

وأضاف قائد سلاح الجو بالجيش: نسعی لارتقاء المستوى العلمي للقوة الجوية للجيش وفقا لما اوعزه قائد الثورة الاسلامیة القائد العام للقوات المسلحة آیة الله السید علی الخامنئی، وفي هذا الاطار على القوة الجوية وخاصة جامعة الشهید ستاري للعلوم والتكنولوجيا ان تعمل بقوة مزدوجة وبكل امكانياتها أكثر من ذي قبل.

وأكد ان ما يخشاه أعدائنا اليوم هو تربية مواطنين ذات توجهات ثورية ويمكن لجامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف النبيل.

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