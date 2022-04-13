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فيديوغرافيك.. دعوات فلسطينية لإحباط مخططات الجماعات الصهيونية في المسجد الاقصى

الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

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