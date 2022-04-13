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الإمارات والبحرين تبعثان برقيات تهنئة الى شهباز شريف

الإمارات والبحرين تبعثان برقيات تهنئة الى شهباز شريف
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

هنأت كل من الإمارات والبحرين، "شهباز شريف" بتوليه رئاسة وزراء باكستان.

العالم - الإمارات

وبعث الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" رئيس البلاد، ونائبه الشيخ "محمد بن راشد" رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ "محمد بن زايد"، ولي عهد أبو ظبي، برقيات تهنئة منفصلة إلى شريف‫، بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء باكستان، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

كما بعث ملك البحرين، "حمد بن عيسى آل خليفة" برقية تهنئة إلى "شريف" بمناسبة انتخابه رئيسًا لوزراء باكستان، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وانتخب البرلمان الباكستاني، الإثنين، زعيم المعارضة السابق "شهباز شريف"، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد، خلفًا لـ"عمران خان".

وجاء انتخاب "شهباز" بعد تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق "عمران خان"، الأحد، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

وصوتت أغلبية أعضاء البرلمان الباكستاني، السبت، لصالح حجب الثقة عن حكومة "عمران خان"، في أول تصويت ناجح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.

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