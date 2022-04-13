الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

240 غارة روسية في البادية السورية خلال أسبوعين

240 غارة روسية في البادية السورية خلال أسبوعين
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

صعدت المقاتلات الروسية من غاراتها الجوية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري، على أماكن جبلية يتوارى فيها إرهابيو تنظيم «داعش» في البادية السورية، أرياف حمص ودير الزور والرقة، وسط سوريا وشمالها الشرقي، مع تصاعد وتيرة الهجمات التي ينفّذها ارهابيو التنظيم، ضد قوات الجيش السوري، ومقتل وجرح العشرات في صفوفها، وذلك عقب تراجع في عدد الغارات الجوية الروسية خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

العالم - سوريا

وقالت «مراصد طيران» مرتبطة بالمسلحين «شهدت أجواء مناطق البادية السورية الممتدة من ريف حمص الشرقي وجنوب محافظة الرقة وصولاً إلى بادية دير الزور، شمال شرقي سوريا، مئات الطلعات الجوية لمقاتلات حربية روسية، انطلقت من قاعدة (حميميم) الجوية الروسية بريف اللاذقية غربي سوريا، ونفّذت خلالها، أكثر من 200 غارة جوية، بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مواقع يتوارى فيها ارهابيو تنظيم (داعش)، وسط البادية، وتركز العدد الأكبر من الغارات الجوية، على أماكن ومواقع تابعة لمنطقة السخنة في بادية حمص».

من جهته قال «المرصد السوري» المعارض، إن «مناطق البادية السورية تشهد منذ مطلع شهر أبريل الجاري حتى الآن، نشاطاً جوياً روسياً متصاعداً، بعد تراجع حجم الغارات الجوية الروسية، خلال شهر مارس الماضي، وتستهدف فيه المقاتلات الروسية مواقع لتنظيم (داعش) الارهابي».

وأشار «المرصد» إلى أنه «بلغ تعداد الغارات الجوية الروسية في البادية السورية نحو 240 غارة، منذ مطلع أبريل وحتى الآن، استهدفت خلالها مواقع يختبئ فيها عناصر تنظيم (داعش)، في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وبادية الرصافة ضمن محافظة الرقة، وأماكن أخرى في مثلث حلب – حماة – الرقة.

روابط ذات صلة

غانتس يضع شرطاً لعودة سوريا للجامعة العربية!

إعادة تأهيل "داعش" في سوريا .. أمريكا تلعب بالنار!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفنلنديون يرغبون في الانضمام إلى الناتو والسلطات تبحث المسألة

شاهد بالفيديو.. ايران توزيع أكثر من مليون سلة غذائية في شهر رمضان المبارك

عمليات بغداد تحبط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ

10 قتلى بحادث سير مروع في أسوان بينهم أوروبيون

علماء يحذرون من إمكانية حدوث تفش كبير لفيروس زيكا

كوريا الجنوبية والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات