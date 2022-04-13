الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تطبيع علمي جديد بين الإمارات والكيان الاسرائيلي

تطبيع علمي جديد بين الإمارات والكيان الاسرائيلي
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

اختتم وفد من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الإمارات برئاسة البروفيسور إريك زينغ رئيس الجامعة، زيارة استمرت يومين إلى معهد وايزمان للعلوم في الكيان الإسرائيلي.

العالم- الامارات

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء ، تخللت الزيارة نقاشات حول تبادل المعارف والتعاون في عدد من المشاريع البحثية تحت إشراف مجلس المراجعة لـ”برنامج الذكاء الاصطناعي المشترك” “MBZUAI-WIS”.

ويأتي هذا التعاون بين المؤسستين الإماراتية والإسرائيلية في سياق العديد من الاتفاقيات التي عقدتها أبوظبي مع كيان الاحتلال عقب التطبيع بين الطرفين عام 2020.

وفي عملية متسارعة، وقعت الإمارات والاحتلال، منذ أغسطس/ آب 2020، سلسلة اتفاقيات في قطاعات عديدة، منها الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة.

وقوبل التطبيع الاماراتي الاسرائيلي برفض شعبي عربي واسلامي واسع، وتنديد من الفصائل؛ الذين اكدوا انه خيانة للقضية الفلسطينية.

روابط ذات صلة

الذكاء الاصطناعي يساعد بترميم نصوص تاريخية بدقة لا مثيل لها

اسم "الخليج الفارسي" في جواز سفر مؤسس الامارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفنلنديون يرغبون في الانضمام إلى الناتو والسلطات تبحث المسألة

شاهد بالفيديو.. ايران توزيع أكثر من مليون سلة غذائية في شهر رمضان المبارك

عمليات بغداد تحبط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ

10 قتلى بحادث سير مروع في أسوان بينهم أوروبيون

علماء يحذرون من إمكانية حدوث تفش كبير لفيروس زيكا

كوريا الجنوبية والإمارات تجددان اتفاق مبادلة العملات