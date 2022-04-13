تصاعد أعداد المغادرين اليمنيين من السعودية

العالم- اليمن

وأوضح تقرير عن منظمة الهجرة الدولية أن 7.607 مغتربين يمنيين عادوا من السعودية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ4.685 مغترباً عادوا خلال فبراير، و5.760 عادوا في يناير.

وارتفعت نسبة اليمنيين الذين غادروا الأراضي السعودية منذ أغسطس 2021، تزامناً مع القيود التي فرضتها السلطات السعودية على المغتربين اليمنيين وإبلاغهم بمغادرة أراضيها لأسباب غير واضحة، إذ كان عدد العائدين في يونيو لا يتجاوز 1230 شخصاً.

في أغسطس 2021، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت السلطات السعودية بارتكاب انتهاكات عنصرية بحق المغتربين اليمنيين تعليقاً على قرار إنهاء وعدم تجديد عقود العمل والإيجار الخاصة بهم، ويقول مغتربون يمنيون إن الضغوطات الإعلامية والحقوقية ساعدت في الحيلولة دون تصعيد التعسفات السعودية، إلا أن ذلك لم يُنهِ تلك التعسفات كما لم تتوقف السلطات عن ملاحقة اليمنيين وفرض قيود عليهم عند المنافذ البرية وتعسفات أخرى تشهدها السجون السعودية.