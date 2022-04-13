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علماء يحذرون من إمكانية حدوث تفش كبير لفيروس زيكا

علماء يحذرون من إمكانية حدوث تفش كبير لفيروس زيكا
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذر باحثون من أن تفشيا جديدا لفيروس زيكا محتمل جدا، وقالوا إن طفرة واحدة للفيروس تكفي للتسبب في حدوث مثل هذا التفشي الهائل.

العالم - منوعات

وكان المرض قد تسبب في حالة طوارئ طبية عالمية عام 2016، وولادة آلاف الأطفال مصابي الرأس بعد إصابة أمهاتهم بعدوى الفيروس أثناء الحمل.

ويقول علماء أمريكيون إن العالم يجب أن يكون على علم بالمتحورات الجديدة.

وتشير التجارب المعملية، التي نشرت مجلة "سيل ريبورتس" العلمية وصفا لها، إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل بسهولة، الأمر الذي يسهم في ظهور متحورات جديدة.

وتقول دراسات حديثة للعدوى إن هذه المتحورات قد تثبت فعاليتها في حالة انتقال الفيروس، حتى في الدول التي تحصنت نتيجة حالات التفشي السابقة لفيروس زيكا، بحسب فريق من معهد "لا جولا" لعلم المناعة.

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