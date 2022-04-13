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بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا وتحظر استيراد الصلب والحديد منها

بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا وتحظر استيراد الصلب والحديد منها
الأربعاء ١٣ أبريل ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

العالم- أوروبا

وأكدت الخارجية البريطانية في بيان لها أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أندريه فورسينكو، وزوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ماريا، والنائب الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك المعروف بعلاقاته الشخصية مع الرئيس الروسي (وأعلنت الحكومة الأوكرانية أمس عن اعتقاله)، علاوة على رئيسي حكومتي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ألكسندر أنانتشينكو وسيرغي كوزلوف.

كما أدرج على قائمة العقوبات رجال أعمال روس كبار، منهم رئيس مجلس إدارة شركة "لوكويل" النفطية فاغيت أليكبيروف، ورئيس مجلس إدارة شركة "سيستينا" الاستثمارية فلاديمير يفتوشينكوف، والرئيس السابق لشركة سكك الحديد الروسية فلاديمير ياكونين، ورئيس شركة "ترانس ماش القابضة" أندريه بوكاريف وغيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة أسماء عدد من أهالي رجال الأعمال الروس الذي سبق أن أدرجوا على القائمة.

وتضم قائمة العقوبات البريطانية ضد روسيا حاليا أسماء 1206 أشخاص و105 منظمات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس في بيان لها أن المملكة المتحدة تتوقف اعتبارا من يوم غد 14 أبريل عن استيراد الصلب والحديد من روسيا وتصدير تكنولوجيات الكم والمواد المتطورة التي "يحتاج إليها بوتين حاجة ماسة".

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