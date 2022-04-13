ماوراء هرولة نظام البحرين في التطبيع مع الاحتلال؟

العالم - ابناء الديرة

وتناول البرنامج بيان مؤسسة القرن القادم الحقوقية الدولية عن العمل السياسي الصعب في البحرين، وهذه الموضوعات ناقشها البرنامج مع ضيف الحلقة الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون، حيث قال المدهون إن التطبيع بالنسبة لنظام البحرين مرحلة، لان هذا النظام تلسق على رقاب اهل البحرين واحتل البحرين، ومن مهمد له الطريق الى هو الاستعمار البريطاني.

واشار المدهون الى ان الاستعمار البريطاني يهدف الى اقامة كيان صهيوني في قلب الامة العربيةوالاسلامية، وجزء من هذا المشروع هي بعض الانظمة العربية، ومنها نظام البحرين الذي ارتمى في الحضن البريطاني واليوم يرتمي في الحضن الصهويني.

واوضح المدهمون ان نظام البحرين، يريد من الكيان الصهوني ان يكون له وسيط لدى الولايات المتحدة الاميركية.